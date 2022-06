Fête de la Musique

Fête de la Musique, 21 juin 2022, . Fête de la Musique

2022-06-21 – 2022-06-21 EUR 0 0 Le mardi 21 juin, de 17h30 à 19h30, venez montrer toute l’étendue de votre talent !

Pour participer, rien de plus simple, inscrivez-vous par mail (nom, prénom, groupe, style de musique).

Dès 20h deux groupes feront vibrer la scène : Sheep’n’beer & Mäirü 20h: Sheep’n’beer

c’est un groupe de 6 musiciens qui allie ballades irlandaise et punk rock celtique. c’est un embarcadère musical composé de deux chanteurs/guitaristes aux voix rauques taillées dans les falaises, d’un batteur donnant rythme aux corps mouvants, d’un bassiste guidé par les ondulations de la marée, et d’un violoniste libre comme l’air ! 21h: Maïru

A travers une fable initiatique, contée dans le langage universel de la musique, six musiciens partent dans une quête tribale entre instruments traditionnels et nappes synthétiques. Leur fusion les mènera vers l'être mystique qu'ils cherchaient…le Maïru !

