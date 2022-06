Fête de la Musique, 21 juin 2022, .

Fête de la Musique

2022-06-21 – 2022-06-21

Venez écouter, danser…

La Moutchica – Meltin Box & The Bardy’s en concert gratuit à 19h. DJ sets à la créole en Before & After !

Buvette et sandwichs sur place.

