Fête de la musique

Fête de la musique, 21 juin 2022, . Fête de la musique

2022-06-21 – 2022-06-21 Fête de la Musique sur l’Esplanade du Broustic, le Jardin Louis David, l’Esplanade de la Jetée, dans la rue piétonne, et sur le Port Ostréicole ! Venez écouter de la bonne musique entre amis ou en famille !

Téléchargez le programme complet ! Fête de la Musique sur l’Esplanade du Broustic, le Jardin Louis David, l’Esplanade de la Jetée, dans la rue piétonne, et sur le Port Ostréicole ! Venez écouter de la bonne musique entre amis ou en famille !

Téléchargez le programme complet ! +33 5 56 82 02 95 Fête de la Musique sur l’Esplanade du Broustic, le Jardin Louis David, l’Esplanade de la Jetée, dans la rue piétonne, et sur le Port Ostréicole ! Venez écouter de la bonne musique entre amis ou en famille !

Téléchargez le programme complet ! Andernos Tourisme dernière mise à jour : 2022-06-07 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville