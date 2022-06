Fête de la musique

Fête de la musique, 21 juin 2022, . Fête de la musique

2022-06-21 17:30:00 – 2022-06-21 23:00:00 17h30-18h15, Bibliothèque

Gabriel Fauthoux

Atelier parents-enfants (- de 5 ans) découverte de la mandoline avec les Centres musicaux ruraux. Des chants et comptines seront animés avec mandoline et percussions. -19h30-20h, place du Foirail

Txikan (danses et percussions africaines) -20h-23h, place du Foirail

Scène Landes Musiques Amplifiées : trois groupes locaux sur scène !

20h – Les Ziiic’s Band (brass band)

21h – White Square (pop-rock)

22h – So What (pop-rock) 17h30-18h15, Bibliothèque

Atelier parents-enfants (- de 5 ans) découverte de la mandoline avec les Centres musicaux ruraux. Des chants et comptines seront animés avec mandoline et percussions.

-19h30-23h, place du Foirail

Txikan (danses et percussions africaines)

3 groupes locaux sur scène ! +33 5 58 77 30 51 17h30-18h15, Bibliothèque

Gabriel Fauthoux

Atelier parents-enfants (- de 5 ans) découverte de la mandoline avec les Centres musicaux ruraux. Des chants et comptines seront animés avec mandoline et percussions. -19h30-20h, place du Foirail

Txikan (danses et percussions africaines) -20h-23h, place du Foirail

Scène Landes Musiques Amplifiées : trois groupes locaux sur scène !

20h – Les Ziiic’s Band (brass band)

21h – White Square (pop-rock)

22h – So What (pop-rock) Ville de Saint vincent de tyrosse dernière mise à jour : 2022-06-04 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville