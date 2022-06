Fête de la Musique

2022-06-21 – 2022-06-21 Les commerçants grisellois organisent la Fête de la Musique le mardi 21 juin à partir de 20 h 30 sur la place de Verdun.

Au programme : PapriClub (jazz-blues) et Duo Phar (variétés française).

