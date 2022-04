FETE DE LA MUSIQUE, 19 juin 2022, .

FETE DE LA MUSIQUE

2022-06-19 – 2022-06-19

A partager en famille, entre amis, de 7 à 77 ans et plus !

Samedi :

Journée commerciale sur la place du village.

Concert avec les Brockanteurs, et place au Blues et le grand retour des Blues Connexion.

La musique et la danse seront à l’honneur à l’occasion de la fête de la musique.

La fête continue le dimanche avec le rassemblement de Harley Davidson et de voitures de sports.

Tous les profits seront intégralement reversés à l’association Courir Avec dont le but est de faire participer des jeunes, lourdement handicapés, à une course à l’étranger.

Comme chaque année, rendez-vous en soirée pour fêter ensemble la musique au profit de l’association Courrir Avec.

https://www.courir-avec.fr/

