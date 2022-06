Fête de la musique, 19 juin 2022, .

Fête de la musique

2022-06-19 15:00:00 – 2022-06-19 20:00:00

La Fête de la Musique à Josselin se place à nouveau sous le signe des talents locaux et d’une ambiance familiale. La programmation de cette journée est variée et regroupe différents styles musicaux, allant des musiques traditionnelles aux chansons françaises et internationales, en passant par du rock, du jazz, des chorales, de l’électro… De 15h à 20h.

dernière mise à jour : 2022-05-25 par