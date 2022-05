Fête de la musique, 18 juin 2022, .

Fête de la musique

2022-06-18 – 2022-06-18

Le comité des fêtes de Champdeniers, vous propose le samedi 18 juin à partir de 18h sa traditionnelle FETE DE LA MUSIQUE sur la place de Foire et Place de la Poterie (en face des ETS BROSSARD).

7 groupes au programme :

Ecole de musique de Val de Gâtine

La chanteuse BADIANE

Le groupe Arnaud et Sunny

Accord à Quatre

Le groupe MERRY GO ROUND

Le groupe MECTEN

Et en fin de soirée, la présence de Yarol POUPAUD (ancien guitariste de Johnny Hallyday)

Durand la soirée, la compagnie MANDA LIGHTS vous proposera un spectacle de jonglage de feu – pyrotechnique, avec une Tournade de feu .

Restauration et buvette sur place

Entrée gratuite

Pour tout renseignement contacter Eric

Le comité des fêtes de Champdeniers, vous propose le samedi 18 juin à partir de 18h sa traditionnelle FETE DE LA MUSIQUE sur la place de Foire et Place de la Poterie (en face des ETS BROSSARD).

7 groupes au programme :

Ecole de musique de Val de Gâtine

La chanteuse BADIANE

Le groupe Arnaud et Sunny

Accord à Quatre

Le groupe MERRY GO ROUND

Le groupe MECTEN

Et en fin de soirée, la présence de Yarol POUPAUD (ancien guitariste de Johnny Hallyday)

Durand la soirée, la compagnie MANDA LIGHTS vous proposera un spectacle de jonglage de feu – pyrotechnique, avec une Tournade de feu .

Restauration et buvette sur place

Entrée gratuite

Pour tout renseignement contacter Eric

+33 6 80 74 13 30

Le comité des fêtes de Champdeniers, vous propose le samedi 18 juin à partir de 18h sa traditionnelle FETE DE LA MUSIQUE sur la place de Foire et Place de la Poterie (en face des ETS BROSSARD).

7 groupes au programme :

Ecole de musique de Val de Gâtine

La chanteuse BADIANE

Le groupe Arnaud et Sunny

Accord à Quatre

Le groupe MERRY GO ROUND

Le groupe MECTEN

Et en fin de soirée, la présence de Yarol POUPAUD (ancien guitariste de Johnny Hallyday)

Durand la soirée, la compagnie MANDA LIGHTS vous proposera un spectacle de jonglage de feu – pyrotechnique, avec une Tournade de feu .

Restauration et buvette sur place

Entrée gratuite

Pour tout renseignement contacter Eric

Fête de la musique

dernière mise à jour : 2022-05-24 par