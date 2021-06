Tracy-le-Mont Tracy-le-Mont 60170, Tracy-le-Mont Fête de la Musique 2021 Tracy-le-Mont Tracy-le-Mont Catégories d’évènement: 60170

Tracy-le-Mont

Fête de la Musique 2021 Tracy-le-Mont, 20 juin 2021-20 juin 2021, Tracy-le-Mont. Fête de la Musique 2021 2021-06-20 – 2021-06-20

Tracy-le-Mont 60170 Tracy-le-Mont ?? La Fête de la musique se retrouve sous le séchoir du parc de l’Horloge à Tracy-Le-Mont ?? ?? Pour cette deuxième année consécutive Scèn’A’Prod ainsi que U&Stage posent leurs matos de nouveau à l’Horloge pour une après-midi de concerts et de fête ! ?? Buvette sur place

?? Ouverture au public à 15h00

scenaprodevent@gmail.com +33 6 59 52 81 34

