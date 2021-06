Fête de la Musique 2021 Nérac, 21 juin 2021-21 juin 2021, Nérac.

Fête de la Musique 2021 2021-06-21 – 2021-06-21

Nérac Lot-et-Garonne

18h : Ecole de musique.

Plusieurs ensembles d’élèves et professeurs se succèderont des classes de flûte à bec, accordéon, piano et flûte traversière. Le répertoire abordera des pièces classiques, musiques du monde et jazz.

19h : Se Cantaben, Chorale

Vingt choristes sous la houlette du chef de choeur David Zubeldia autour d’un répertoire électrique et variés : chants traditionnels occitans ou basques, chants en espagnol, anglais ou écossais et italien… Hegoak, Le petit oiseau, The moon says hello, A perte de vue, 500 miles, No noletta…

20h : Calle Marcel, Fanfare Rock Festif

Des Beatles à Manu Chao et Calypso Rose, les sept musiciens de Calle Marcel (trompette, trombone, saxo, clavier, guitare/voix, basse, batterie) proposeront une ambiance festive et rock !

L’accueil du public se fera selon les conditions sanitaires en vigueur.

+33 5 53 97 40 50

