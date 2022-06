Fête de la musique : 100% guitare classique Bibliothèque Parmentier Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Fête de la musique : 100% guitare classique Bibliothèque Parmentier, 21 juin 2022, Paris. Le mardi 21 juin 2022

de 17h00 à 18h00

. gratuit

A l’occasion de la fête de la musique, la bibliothèque Parmentier a la joie d’accueillir les élèves et professeurs du conservatoire du 11e pour un concert 100% guitare, à ne pas manquer! Les élèves des classes de guitare classique du conservatoire et leurs professeurs, Maxime Dayre et Margot Aillaud, proposeront un programme 100% guitare, sur un répertoire populaire de musiques du monde et de musiques de film. Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris

