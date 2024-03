FÊTE DE LA MOULE Tharon-Plage Saint-Michel-Chef-Chef, samedi 13 juillet 2024.

FÊTE DE LA MOULE Tharon-Plage Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

La fête de la moule, C’EST l’évenement incontournable de votre été à Tharon-Plage !

Organisée par l’association Océane Football Club, venez faire la fête et découvrez une ambiance assurée entre la musique, les rafraîchissements, les frites et bien sûr les moules !

Passez un moment convivial en famille ou entre amis lors de la traditionnelle fête de la moule de Tharon-Plage et dégustez les moules arrivées tout droit de la zone conchylicole de la commune voisine de la Plaine-Sur-Mer.

Vous pourrez manger des moules frites, mais attention peut-être qu’ il n’y en aura pas pour tout le monde !

En effet, les moules et leur sauce, dont seuls les organisateurs ont le secret de la recette, sont victimes de leur succès depuis des décennies ! Alors n’hésitez pas à venir dès 18h30 pour être certain d’avoir votre part ! Sinon, pas de panique…des sandwiches, frites, crêpes et galettes sont également au menu du jour …



Nos conseils

si vous souhaitez rester dormir sur la commune que ce soit en juillet et/ou en août, réservez votre hébérgement longtemps à l’avance car il est compliqué à cette période de trouver des disponibiliés

cette année la fête de la moule de juillet est le même soir que le feu d’artifice alors organisez vous à l’avance… il risque d’y avoir beaucoup de monde sur la commune !

A noter :

repas non réservable à l’avance

tarifs moules/frites 2024 à venir

Une chose est sûre, vous passerez une soirée inoubliable en mangeant et dansant jusqu’au bout de la nuit !

N’hésitez pas à participer à cette grande fête si vous avez l’occasion de le faire. Vous ne le regretterez pas !

Découvrez ici tous les événements programmés à Saint-Michel Chef-Chef .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13 18:30:00

fin : 2024-07-13 18:30:00

Tharon-Plage Place du Marché

Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire oceanefc.44@free.fr

L’événement FÊTE DE LA MOULE Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2024-03-08 par eSPRIT Pays de la Loire