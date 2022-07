Fête de la moule Saint Maurice Étusson, 10 juillet 2022, Saint Maurice Étusson.

Fête de la moule

Saint Maurice Étusson Deux-Sèvres

2022-07-10 – 2022-07-10

Saint Maurice Étusson

Deux-Sèvres

Saint Maurice Étusson

EUR Fête de la moule 2022 organisée par le FCPA.

À partir de 10 h, balade à moto avec rendez-vous sur le terrain à 9 h. À partir de 14 h, concours de palets, structures gonflables, tir à la carabine… À partir de 17 h, « Freestyle » par Corentin Baron & Co ; et la Banda par « Les musiciens en folie ».

Au menu du midi et du soir : moules au pineau & frites.

À partir de 22 h, soirée dansante animée par « 2 Nights sonorisation ».

+33 6 86 84 24 88

Saint Maurice Étusson

