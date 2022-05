FÊTE DE LA MOULE Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins

FÊTE DE LA MOULE Saint-Brevin-les-Pins, 6 août 2022, Saint-Brevin-les-Pins. FÊTE DE LA MOULE Saint-Brevin-les-Pins

2022-08-06 – 2022-08-06

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique À cette occasion, vous dégusterez des moules de bouchot avec cette délicieuse sauce dont personne n’arrive à en connaître le secret de la recette. Mais aussi sur place, des sardines grillées, des sandwichs pour les “non-amateurs” de fruits de mer ! Une ambiance musicale accompagnera votre soirée d’été ! À cette occasion, vous dégusterez des moules de bouchot avec cette délicieuse sauce dont personne n’arrive à en connaître le secret de la recette. Mais aussi sur place, des sardines grillées, des sandwichs pour les “non-amateurs” de fruits de mer ! Une ambiance musicale accompagnera votre soirée d’été ! Saint-Brevin-les-Pins

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Brevin-les-Pins Autres Lieu Saint-Brevin-les-Pins Adresse Ville Saint-Brevin-les-Pins lieuville Saint-Brevin-les-Pins Departement Loire-Atlantique

FÊTE DE LA MOULE Saint-Brevin-les-Pins 2022-08-06 was last modified: by FÊTE DE LA MOULE Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins 6 août 2022 Loire-Atlantique Saint-Brevin-les-Pins

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique