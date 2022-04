FÊTE DE LA MOULE La Plaine-sur-Mer La Plaine-sur-Mer Catégories d’évènement: La Plaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique Grande dégustation : moules sauce giraudine, soupe de poissons, sardines grillées, saucisses, frites, sandwich américain, bar.

Fête de la moule à Port Giraud ! Grande dégustation : moules sauce giraudine, soupe de poissons, sardines grillées, saucisses, frites, sandwich américain, bar.

Grand bal gratuit.

