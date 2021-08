Fête de la moto Saint-Pierre-en-Auge, 29 août 2021, Saint-Pierre-en-Auge.

Fête de la moto 2021-08-29 09:00:00 09:00:00 – 2021-08-29 18:00:00 18:00:00

Saint-Pierre-en-Auge Calvados Saint-Pierre-en-Auge

Fête traditionnelle et incontournable de la moto à Saint-Pierre-sur-Dives – Balades, spectacles de freestyle , de stunt et de drift, banc de puissance, initiation quad, motos, pièces puces, gymkhana, concerts, restauration sur place… Cette année, Pass Sanitaire obligatoire (vaccin ou test PCR de moins de 72heures uniquement pour les plus de 18 ans)

evenementiel@stpauge.fr +33 2 31 20 78 18

