2023-05-13 – 2023-05-14

Nièvre EUR Fête de la moto, organisée par les Cras’h Boulons sur le site de la Pointe des Halles (Allée Marcel Merle) – Accès gratuit

Les organisateurs proposent en complément des animations, un village composé d’une trentaine de stands (vêtements, accessoires moto, pièces moto…). Cette année, hommage à Johnny Hallyday pour un week-end rempli de rock, de chromes et de surprises ! Sur place restauration rapide et buvette Gratuit http://crashboulons.fr/ Pointe de la Promenade des Halles Allée Marcel Merle Decize

