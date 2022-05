Fête de la moto Brassy, 11 juin 2022, Brassy.

Fête de la moto Brassy

2022-06-11 – 2022-06-12

Brassy Nièvre

Le Terrain de motocross est référencé sur google maps au nom de “Motoclub de Montbaron”.

– Samedi :11h – 16h : entraînement roulage pour les pilotes UFOLEP, FFM et éducatifs. Des licences FFM à la journée (Pass MX) sont disponibles pour les non-licenciés qui souhaiteraient participer au roulage : https://pratiquer.ffmoto.org/pass-circuit.

16h : ouverture buvette et restauration (le soir)

16h – 19h : exposition de vieilles motos / mobylettes afin que vous puissiez présenter au public vos plus belles machines

16h : animation pour les enfants (circuit mini-motos et manège)

18h – 19h : démonstration de trial

19h : remise des récompenses de l’élection des plus belles motos exposées

23h : début du concert gratuit

– Dimanche :11h – 17h : entraînement roulage pour les pilotes UFOLEP, FFM et éducatifs. Des licences FFM à la journée (Pass MX) sont disponibles pour les non-licenciés qui souhaiteraient participer au roulage : https://pratiquer.ffmoto.org/pass-circuit.

Informations importantes :- Le “Pass MX” n’est valable qu’une seule journée, par conséquent, vérifier bien la date à laquelle vous la prenez car nous ne pouvons pas les modifier sur place.

– Exceptionnellement, nous ne demanderons que 10€ par pilote, pour l’intégralité du week-end.

Le moto club de Montbaron et le club des Jeunes de Brassy vous attendent nombreux pour cet évènement …

http://www.brassy.fr/la-vie-associative/association-moto-club-de-montbaron.html

Brassy

dernière mise à jour : 2022-05-11 par