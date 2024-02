Fête de la moto 14ème rassemblement motos en Pays Foyen par les Motorigoles Saint-Avit-Saint-Nazaire, samedi 31 août 2024.

Fête de la moto 14ème rassemblement motos en Pays Foyen par les Motorigoles Saint-Avit-Saint-Nazaire Gironde

Nous organisons chaque année depuis plus de 10 ans une fête de moto , qui a pour but de récolter des fonds pour l’association ALADIN « un rêve pour un enfant malade ».

Cette fête de la moto est ouverte à tout public, c’est un moment convivial partagé avec les motards mais pas que, les familles avec ou sans enfants, les personnes âgées, etc…

Sur place, vous trouverez un coin restauration, buvette, des animations avec stands divers, prévention routière. Lors du week-end, deux balades moto sont prévues, une le samedi après-midi et une le dimanche matin.

Nous mettons en place un jeu de hasard permettant de gagner, par tirage au sort, différents lots. Ce tirage aura lieu le dimanche après-midi.

Nous vous attendons nombreux! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-31 09:00:00

fin : 2024-08-31 02:00:00

Salle Marcel Duchant

Saint-Avit-Saint-Nazaire 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine lesmotorigoles@gmail.com

