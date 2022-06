Fête de la montagne et des métiers d‘antan Le Hohwald Le Hohwald Catégories d’évènement: 67140

Démonstrations des techniques de travaux forestiers, à l'ancienne et moderne: Abattage, débardage, élagage, ébranchage, bois de chauffage, schlittage, sciage, bardage… dont débardage à cheval, sciage à l'ancienne, et bien d'autres… Ainsi que : Maréchal ferrant, agriculteur, mini ferme, fauchage à l'ancienne, apiculteur, exposition d'ancien tracteurs et beaucoup d'autres animations… De plus cette année vous pourrez assister à la fonte des cloches de l'église catholique du Hohwald en direct. Vous pourrez également profiter de notre marché du terroir et de l'artisanat local. De jeux pour les enfants, de promenade en calèche et d'animations toute la journée. Divers challenges qui permettront de remporter des lots et un tirage au sort pour gagner une tronçonneuse. Bar et restauration toute la journée (Plat du jour, planchettes paysannes, grillades, galettes de pommes de terre, et tartes flambées le soir …). Découverte des métiers de la forêt, restauration, buvette +33 6 31 07 60 64

