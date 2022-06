FÊTE DE LA MONTAGNE-CAMBON ET SALVERGUES

FÊTE DE LA MONTAGNE-CAMBON ET SALVERGUES, 31 juillet 2022, . FÊTE DE LA MONTAGNE-CAMBON ET SALVERGUES



2022-07-31 08:00:00 08:00:00 – 2022-07-31 Messe chantée avec piano/orgue. Chapitre des Chevaliers, Animations musicales, Marché du terroir et jeux divers

Repas 20€ Fête de la montagne Messe chantée avec piano/orgue. Chapitre des Chevaliers, Animations musicales, Marché du terroir et jeux divers

Repas 20€ dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville