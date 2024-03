Fête de la Mont Carmel Parc des Expositions Jonzac, jeudi 11 juillet 2024.

Fête de la Mont Carmel Parc des Expositions Jonzac Charente-Maritime

Dans le cadre de la Mont Carmel fête foraine, feu d’artifice, course cycliste et fête locale avec bal, retraite aux flambeaux, cours et spectacle de Salsa.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-11 17:00:00

fin : 2024-07-14 23:00:00

Parc des Expositions Au bout de la rue Saint éxupéry et rue du lycée

Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

L’événement Fête de la Mont Carmel Jonzac a été mis à jour le 2024-03-26 par Offices de Tourisme de Jonzac Haute Saintonge