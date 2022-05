Fête de la moisson Ploumoguer Ploumoguer Catégories d’évènement: 29810

Ploumoguer 29810 Sur le site de la ferme de Messouflin , fête de la moisson à l’ancienne . Dès 11 h, défilé des moissonneurs suivi d’un repas (ragoût cuit au feu de bois). Démonstration de battage à l’ancienne et de récolte du blé , récolte des pommes de terre par charrue tractée par des chevaux. Nombreuses animations . earl.jaouen@wanadoo.fr +33 6 28 81 41 01 Sur le site de la ferme de Messouflin , fête de la moisson à l’ancienne . Dès 11 h, défilé des moissonneurs suivi d’un repas (ragoût cuit au feu de bois). Démonstration de battage à l’ancienne et de récolte du blé , récolte des pommes de terre par charrue tractée par des chevaux. Nombreuses animations . Route de Kerhonnou Ferme de Messouflin Ploumoguer

