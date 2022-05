Fête de la moisson Muel Muel Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Muel Ille-et-Vilaine Muel Grande fête annuelle traditionnelle organisée par le comité des fêtes de Muël, à l’occasion de la 25ème fête de la moisson. Au programme :

12h : Repas champêtre

14h30 : Défilé, battage à l’ancienne et vieux métiers, animations folkloriques et jeux bretons.

20h : Repas, suivi d’un feu d’artifice. Repas du midi : réservation sur place dans la limite des quantités disponibles.

Adulte : kir, crudités, pâté au feu de bois, entrecôte frites, fromage, pâtisserie, café – 14€

Enfant : crudités, pâté au feu de bois, saucisses, frites, pâtisserie – 8€ Repas du soir : réservation sur place dans la limite des quantités disponibles.

Adulte : kir, jambon au foin – boudin, ratatouille, papillote de pommes de terre, far breton, café – 11€

