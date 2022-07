Fête de la moisson Fréland, 31 juillet 2022, Fréland.

Fête de la moisson

Place de Bretagne Fréland Haut-Rhin

2022-07-31 11:00:00 – 2022-07-31 19:00:00

Rendez-vous à la fête de la moisson à Fréland pour découvrir les moissons comme autrefois et d’autres métiers d’antan. Au programme : démonstration de savoirs-faire anciens et d’artisanat, exposition de vieilles motos et mobylettes, battage au fléau, tarare, fabrication de cordes, travail du bois, vannerie. A 11h, cortège folklorique au départ de la mairie, apéritif-concert. Restauration et buvette sur place.

Démonstration d’artisanat et savoir-faire, exposition d’anciennes motos et danses folkloriques.

+33 6 45 06 59 54

