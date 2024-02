Fête de la moisson Fréland, dimanche 28 juillet 2024.

Démonstration d’artisanat, savoir-faire de métiers anciens et danses folkloriques. Cortège à 11h, apéritif concert, jeux pour enfants et adultes.

Rendez-vous à la fête de la moisson à Fréland pour découvrir les moissons comme autrefois et d’autres métiers d’antan. Au programme démonstration de savoirs-faire anciens et d’artisanat, battage au fléau, grosse batteuse-tarare, fabrication de cordes-râteaux-perçage de tuyaux en bois, travail du bois, vannerie, marché de produits locaux, jeux pour enfants et adultes.

A 11h, cortège folklorique au départ de la mairie, apéritif-concert et présentation de danses folkloriques.

Restauration et buvette sur place, tartes flambées en fin d’après-midi. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28 11:00:00

fin : 2024-07-28 20:00:00

rue des Sorbiers

Fréland 68240 Haut-Rhin Grand Est agnes.lepont@outlook.fr

L’événement Fête de la moisson Fréland a été mis à jour le 2024-02-05 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg