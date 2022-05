Fête de la moisson ert de la mécanique ancienne, 21 août 2022, .

Fête de la moisson ert de la mécanique ancienne

2022-08-21 – 2022-08-21

A 10h : rassemblement de vélos, motos, voitures et tracteurs anciens sur le parking de l’espace Coatigrac’h. Départ à 11h pour un défilé en direction de la place de la Résistance. Retour sur le terrain de la fête avec sur place, petite restauration (saucisses-frites, crêpes) et buvette. L’après-midi, place aux diverses animations : ferme de Kerporho (animaux de races rares et originaux), battage à l’ancienne, spectacle équestre avec 5 chevaux, musique bretonne avec la présence de sonneurs et fabrication de beurre et paniers.

+33 6 79 77 66 78

