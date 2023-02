Fete de la Moisson Boynes OT GRAND PITHIVERAIS Boynes Catégories d’Évènement: Boynes

Loiret

Fete de la Moisson, 3 juin 2023, Boynes OT GRAND PITHIVERAIS Boynes. Fete de la Moisson Boynes Loiret

2023-06-03 – 2023-06-04 Boynes

Loiret Boynes Rendez-vous le Samedi 3 Juin et Dimanche 4 Juin pour la fete de la moisson organisée par le Comité des Fetes de Boynes.

Au programme :

– Mini Ferme

– Atelier pour enfants

– Brassage de bières

Restauration sur place avec entrée , jambon grillé et dessert.

Marché du terroir et de l’artisanat le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 18h.

Réservation obligatoire +33 6 13 18 68 12 Ville de Boynes

Boynes

dernière mise à jour : 2023-02-16 par OT GRAND PITHIVERAIS

Détails Catégories d’Évènement: Boynes, Loiret Autres Lieu Boynes Adresse Boynes Loiret OT GRAND PITHIVERAIS Ville Boynes OT GRAND PITHIVERAIS Boynes lieuville Boynes Departement Loiret

Boynes Boynes OT GRAND PITHIVERAIS Boynes Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boynes ot grand pithiverais boynes/

Fete de la Moisson 2023-06-03 was last modified: by Fete de la Moisson Boynes 3 juin 2023 Boynes Boynes Loiret Loiret OT GRAND PITHIVERAIS

Boynes OT GRAND PITHIVERAIS Boynes Loiret