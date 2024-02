Fête de la Moisson Blodelsheim, dimanche 28 juillet 2024.

Fête de la Moisson Blodelsheim Haut-Rhin

Des machines anciennes retapées par les soins de membres passionnés de l’association ou prêtées par des collectionneurs privés seront exposées et défileront les deux jours dans l’après-midi. Les personnages du cortège seront revêtus d’habits chinés datant du siècle dernier. Bal et et repas dansant en fin d’après-midi EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28

fin : 2024-07-28

champs de l’entreprise Sauter

Blodelsheim 68740 Haut-Rhin Grand Est

L’événement Fête de la Moisson Blodelsheim a été mis à jour le 2024-02-05 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach