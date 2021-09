Saint-Hilaire-de-Riez Place Gaston Pateau,Saint-Hilaire-de-Riez Saint-Hilaire-de-Riez, Vendée Fête de la Mobilité – Ouverture de la semaine de la Mobilité du Pays de Saint-Gilles Place Gaston Pateau,Saint-Hilaire-de-Riez Saint-Hilaire-de-Riez Catégories d’évènement: Saint-Hilaire-de-Riez

Place Gaston Pateau, Saint-Hilaire-de-Riez, le samedi 18 septembre à 14:30

Dans un territoire où la pratique du vélo comme alternative à la voiture est encore peu utilisée, la ville de Saint-Hilaire-de-Riez souhaite démontrer à travers un événement festif que le vélo, source de plaisir et de santé, reste facilement accessible. Pour l’occasion, plusieurs animations autour du vélo et des mobilités douces seront proposées. Les participants pourront par exemple : * tester vélos électriques, trottinettes électriques et autres mobilités originales * réparer leur vélo défaillant * décorer leur vélo en vue d’une parade en fin de journée Aussi, n’hésitez pas à venir avec vos propres engins (vélos, skates, rollers, gyroroues…). Une partie de la corniche sera fermée à la voiture pour que chacun puisse se déplacer en sécurité.

Accès libre

Un évènement festif pour promouvoir l’utilisation du vélo et autres mobilités alternatives à la voiture individuelle ! Place Gaston Pateau,Saint-Hilaire-de-Riez Place Gaston Pateau, Saint-Hilaire-de-Riez Saint-Hilaire-de-Riez Vendée

