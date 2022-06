Fête de la MJC Trégunc Trégunc Catégories d’évènement: Finistère

Trégunc

Fête de la MJC Trégunc, 1 juillet 2022, Trégunc. Fête de la MJC

Esplanade du Sterenn Trégunc Finistère

2022-07-01 – 2022-07-01 Trégunc

Finistère Spectacle et ambiance musicale

A 19h00 : Spectacle « Dehors Molière! (ou l’Ecole de rue) Diverses animations et ateliers créatifs Possibilité d’amener son pique-nique – Barbecue à disposition +33 2 98 50 95 93 Spectacle et ambiance musicale

A 19h00 : Spectacle « Dehors Molière! (ou l’Ecole de rue) Diverses animations et ateliers créatifs Possibilité d’amener son pique-nique – Barbecue à disposition Trégunc

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Trégunc Other Lieu Trégunc Adresse Esplanade du Sterenn Trégunc Finistère Ville Trégunc lieuville Trégunc Departement Finistère

Trégunc Trégunc Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tregunc/

Fête de la MJC Trégunc 2022-07-01 was last modified: by Fête de la MJC Trégunc Trégunc 1 juillet 2022 Esplanade du Sterenn Trégunc Finistère

Trégunc Finistère