Fête de la MJC Robert Martin Romans-sur-Isère, 11 juin 2022, Romans-sur-Isère. Fête de la MJC Robert Martin MJC Robert Martin 87 Avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère

2022-06-11 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-11 00:00:00 00:00:00 MJC Robert Martin 87 Avenue Adolphe Figuet

Romans-sur-Isère Drôme EUR 14h : Participation des activités : Piano, danse africaine, dun danse, danse urbaine, violon, accordéon, sténopé…

Dès 18h concert reggae Dub Rocker’s

19h apéro musique traditionnelle et repas suivi d’une soirée dansante avec DJ Sebastian contact@mjc-robert-martin.fr +33 4 75 71 26 00 http://www.mjc-robert-martin.com/ MJC Robert Martin 87 Avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère

