Montluçon Montluçon Allier, Montluçon Fête de la MJC Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon

Fête de la MJC Montluçon, 25 septembre 2021, Montluçon. Fête de la MJC 2021-09-25 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-25 19:00:00 19:00:00 MJC 8 Rue du Général Mairal

Montluçon Allier Tombola, karaoké, démonstrations diverses. +33 4 70 08 35 65 dernière mise à jour : 2021-09-20 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Montluçon Adresse MJC 8 Rue du Général Mairal Ville Montluçon lieuville 46.32763#2.57935