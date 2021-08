Fête de la MJC La Sabline – MJC 21, 25 septembre 2021, Lussac-les-Châteaux.

Fête de la MJC

le samedi 25 septembre à La Sabline – MJC 21

La MJC 21 ouvre ses portes aux plus petits mais aussi aux plus grands, le samedi 25 septembre 2021, de 10h à 12h et de 14h à 17h. Ce sera l’occasion de découvrir et d’essayer toutes nos activités en famille ! ! Un espace convivial et un stand « jeux » seront également installé. Un programme plus précis vous sera communiqué début septembre. Attention : le passe sanitaire sera demandé à l’entrée de la MJC 21.

Tout public / Entrée libre et gratuite / Port du masque obligatoire et pass sanitaire requis

La MJC21 ouvre ses portes !

La Sabline – MJC 21 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux Le Vinatier Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T10:00:00 2021-09-25T12:00:00;2021-09-25T14:00:00 2021-09-25T17:00:00