Fête de la mer Villerville, dimanche 21 juillet 2024.

Fête de la mer Villerville Calvados

A Villerville, cette tradition se perpétue depuis 1896. La Ville drape ses rues de filets de pêche et célèbre la bénédiction de la mer en souvenir des marins et pêcheurs disparus.

Les festivités débutent dès le matin avec une cérémonie religieuse dans l’église Notre-Dame de l’Assomption, en présence des porte-drapeaux des marins et des anciens combattants. Rejoints par les enfants villervillais et sous le regards des passants, s’en suit le traditionnel défilé en musique à travers les rues du village.

Sur fond de cornemuse et en file indienne, les petits moussaillons sont fiers de porter à bouts de bras la vingtaine de maquettes de bateaux, prêtée par la Société des marins de Honfleur, et de mettre le cap jusqu’à la mer. Arrivés sur la digue, les officiels invitent habitants et visiteurs à observer une minute de silence avant d’offrir à la mer une gerbe de fleurs. Au large, les bateaux accompagnent au son de leurs klaxons la bénédiction de la mer.

Concerts et animations prennent alors le relais pour prolonger cette journée qui honore les gens de la mer.

A Villerville, cette tradition se perpétue depuis 1896. La Ville drape ses rues de filets de pêche et célèbre la bénédiction de la mer en souvenir des marins et pêcheurs disparus.

Les festivités débutent dès le matin avec une cérémonie religieuse dans l’église Notre-Dame de l’Assomption, en présence des porte-drapeaux des marins et des anciens combattants. Rejoints par les enfants villervillais et sous le regards des passants, s’en suit le traditionnel défilé en musique à travers les rues du village.

Sur fond de cornemuse et en file indienne, les petits moussaillons sont fiers de porter à bouts de bras la vingtaine de maquettes de bateaux, prêtée par la Société des marins de Honfleur, et de mettre le cap jusqu’à la mer. Arrivés sur la digue, les officiels invitent habitants et visiteurs à observer une minute de silence avant d’offrir à la mer une gerbe de fleurs. Au large, les bateaux accompagnent au son de leurs klaxons la bénédiction de la mer.

Concerts et animations prennent alors le relais pour prolonger cette journée qui honore les gens de la mer. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21

fin : 2024-07-21

Centre-ville et rue des Bains

Villerville 14113 Calvados Normandie info@indeauville.fr

L’événement Fête de la mer Villerville a été mis à jour le 2024-02-17 par OT SPL Deauville