A Villerville, cette traditon se perpétue depuis 1896. La ville drape ses rues de filets de pêche et célèbre la bénédiction de la mer en souvenir des marins et pêcheurs disparus. Au programme : messe, procession, bénédiction de la mer, cocktail, présentation de chiens de sauvetage, chants marins.

info@indeauville.fr +33 2 31 14 40 00 http://www.indeauville.fr/

