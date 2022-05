FÊTE DE LA MER – SNSM Le Croisic Le Croisic Catégories d’évènement: Le croisic

Loire-Atlantique

FÊTE DE LA MER – SNSM Le Croisic, 15 août 2022, Le Croisic. FÊTE DE LA MER – SNSM Le Croisic

2022-08-15 10:00:00 – 2022-08-15 23:00:00

Le Croisic Loire-Atlantique Fête de la mer – SNSM Le jour de la fête de la mer du 15 août, la SNSM installe son village avec ses stands de restauration rapide, bar, musique et vente d’articles promotionnels SNSM.

Station SNSM

06 08 65 97 77 Fête de la mer – SNSM Le jour de la fête de la mer du 15 août, la SNSM installe son village avec ses stands de restauration rapide, bar, musique et vente d’articles promotionnels SNSM.

Station SNSM

06 08 65 97 77 Le Croisic

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Le croisic, Loire-Atlantique Autres Lieu Le Croisic Adresse Ville Le Croisic lieuville Le Croisic Departement Loire-Atlantique

Le Croisic Le Croisic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-croisic/

FÊTE DE LA MER – SNSM Le Croisic 2022-08-15 was last modified: by FÊTE DE LA MER – SNSM Le Croisic Le Croisic 15 août 2022 Le Croisic Loire-Atlantique

Le Croisic Loire-Atlantique