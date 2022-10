Fête de la mer Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Bouches-du-Rhne Le port s’emplit d’étals de “hérissons de mer”, les restaurants et cafés proposent des menus spéciaux et mettent leurs tables à l’heure des coquillages et crustacés en préparant des assiettes prêtes à la dégustation. Les délicieux trésors de la mer sont exposés le long du port et les oursins se laissent déguster crus, à la mouillette avec des petits morceaux de pains, arrosés d’un petit blanc frais.

Outre ces ventes-dégustations proposées, le public peut se promener dans les allées d’une foire artisanale installée sur le port.

. Durant les trois derniers dimanches de Janvier, Sausset-les-Pins fête l’oursin, pour le plus grand plaisir des amateurs de fruits de mer. +33 4 42 45 60 65 Port de plaisance Les quais du port Sausset-les-Pins

