Fête de la mer Sainte-Mère-Église, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Sainte-Mère-Église.

Fête de la mer 2021-07-11 08:00:00 08:00:00 – 2021-07-11 17:00:00 17:00:00

Sainte-Mère-Église Manche

Fête de la mer et des littoraux où les métiers liés à la mer et à la protection du littoral sont mis en avant. Diverses activités sportives et culturelles (concours de châteaux de sable, etc…). Marché et restauration sur place.

