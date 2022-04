FÊTE DE LA MER Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins

FÊTE DE LA MER Saint-Brevin-les-Pins, 24 juillet 2022, Saint-Brevin-les-Pins. FÊTE DE LA MER Saint-Brevin-les-Pins

2022-07-24 – 2022-07-24

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique De nombreuses activités sont proposées tout au long de cette journée : Le vide grenier (9h-18h)

Exposition de l’association AVIPAR

Animations musicales (chants, danses), promenades en voilier.

Château gonflable pour les enfants

Démonstrations de chiens sauveteurs

Démonstration des Sapeurs Pompiers – Animations DJ, jeux, démonstrations de danses dès 19h00 Repas grillades sur place. Sans oublier le dépôt de gerbe aux marins disparus avec Monsieur le Maire de Saint Brevin. amicaledesplaisanciers@sfr.fr http://www.apsbm.fr/

