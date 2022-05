Fête de la mer Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer Catégories d’évènement: Saint-Aubin-sur-Mer

Seine-Maritime

Fête de la mer Saint-Aubin-sur-Mer, 6 août 2022, Saint-Aubin-sur-Mer. Fête de la mer Saint-Aubin-sur-Mer

2022-08-06 – 2022-08-07

Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime Samedi soir : feu d’artifice , vers 23h tiré sur la plage Dimanche :

10h30 Messe de la mer église St Aubin

11h30 La parade de la mer avec les cornemuses du Rouen Pipe Band

12h30 Cérémonie du souvenir des disparus en mer

