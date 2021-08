Ploudalmézeau Ploudalmézeau Finistère, Ploudalmézeau Fête de la mer Portsall Ploudalmézeau Ploudalmézeau Catégories d’évènement: Finistère

Ploudalmézeau

Fête de la mer Portsall Ploudalmézeau, 15 août 2021, Ploudalmézeau. Fête de la mer Portsall 2021-08-15 12:30:00 – 2021-08-15 21:30:00 Quai Edouard Talarmin Portsall

Ploudalmézeau Finistère Ploudalmézeau Fête de la mer le dimanche 15 août de 12 à 22h.

Vente sur réservation de moules/frites/glace, sur place ou à emporter.

Restauration animée sur le quai Edouard Talarmin, sur site fermé avec Pass sanitaire obligatoire. +33 6 68 01 06 59 https://www.facebook.com/PORTSALLFDLM Fête de la mer le dimanche 15 août de 12 à 22h.

Vente sur réservation de moules/frites/glace, sur place ou à emporter.

Restauration animée sur le quai Edouard Talarmin, sur site fermé avec Pass sanitaire obligatoire. dernière mise à jour : 2021-08-05 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Ploudalmézeau Autres Lieu Ploudalmézeau Adresse Quai Edouard Talarmin Portsall Ville Ploudalmézeau lieuville 48.55873#-4.69455