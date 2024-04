Fête de la mer Vieux Port Pornic, dimanche 4 août 2024.

Fête de la mer Vieux Port Pornic Loire-Atlantique

Tous à bord pour la Fête de la Mer à Pornic !

L’ esplanade de la Ria à Pornic se transforme en un grand village flottant où se rassemblent les passionnés de la mer et du monde maritime.

Cet événement, en solidarité avec la SNSM et les pêcheurs, célèbre l’océan sous toutes ses formes et promet une journée riche en émotions et en découvertes pour petits et grands.

C’est quoi la Fête de la Mer à Pornic ?

Plus qu’un simple événement festif, c’est une tradition ancestrale qui perpétue l’héritage maritime de la ville et célèbre le lien indéfectible qui unit les Pornicais à la mer.

Au programme

un moment de recueillement une messe en plein air avec dépôt de gerbes de fleurs dans l’océan rend hommage aux disparus en mer

rassemblement de grands voiliers et bateaux traditionnels (parades nautiques)

sorties en mer pour découvrir la côte de Pornic sous un autre angle

bateaux ouverts à la visite pour percer les secrets du monde maritime

découvertes des traditions maritimes; savoir-faire; chants et danses

dégustations des produits de la mer

expositions et animations diverses

Bon à savoir

restauration sur place midi et soir

animations gratuites

arrêté de circulation et de stationnement à télécharger en bas de page

Pour profiter pleinement de la Fête de la Mer à Pornic

on vous recommande d’arriver tôt afin d’éviter la foule

privilégiez vos déplacements en utilisant la navette gratuite

pensez à réserver votre hébergement à l’avance si vous souhaitez prolonger votre séjour et explorer davantage les charmes de Pornic

Laissez-vous envoûter par la magie de la Fête de la Mer à Pornic et découvrez la ville sous un nouveau jour.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-04 11:00:00

fin : 2024-08-04 22:15:00

Vieux Port Esplanade de la Ria

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire

