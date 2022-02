Fête de la Mer Plouézec Plouézec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Fête de la Mer Plouézec, 7 août 2022

2022-08-07 12:00:00 – 2022-08-07 18:00:00

Repas, restauration, buvette, jeux gratuits pour les enfants, jeux traditionnels, promenade en mer, visite vedette SNSM, loterie , animation musicale – Navette gratuite

