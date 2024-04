Fête de la mer Quai des Terre-Neuvas Pléneuf-Val-André, dimanche 18 août 2024.

Fête de la mer Quai des Terre-Neuvas Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tous les ans vers le 15 août, plongez dans l’ambiance maritime de l’époque de la Grande Pêche ! Festivités, balades en vieux gréement, fest-noz… Un concentré de culture bretonne à vivre autour du port de Dahouët à Pléneuf-Val-André !

D’abord, il y a le charme de ce port typiquement breton, avec ses anciennes maisons d’armateurs, surplombées par l’oratoire Notre-Dame-de-la-Garde qui veille sur les pêcheurs. On déambule le long du quai des Terre-Neuvas, papillonnant entre les groupes de chants de marins, les stands pour se restaurer, les animations diverses… On chante, on danse… De la galette saucisse au fest-noz, toute l’identité bretonne se fait ressentir !

Et puis il y a La Pauline, réplique d’un bateau-pilote avec ses voiles rouges. Elle nous attend pour une petite excursion en mer ! Quand le vent gonfle les voiles, on ressent une légèreté presque aérienne. Le léger tangage crée une connexion intime avec la mer et nous plonge un instant dans la peau d’un marin. L’équipage nous laisse même prendre les commandes ! Certains préféreront un autre bateau de plaisance, ou tenteront le paddle la fête de la mer, c’est le moment idéal pour oser aller sur l’eau !

La soirée se termine sur un magnifique feu d’artifice tiré depuis l’oratoire, illuminant tout le port de Dahouët. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-18

fin : 2024-08-18

Quai des Terre-Neuvas Port de Dahouët

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Fête de la mer Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2024-04-08 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André