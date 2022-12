Fête de la mer Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

Lacanau

Fête de la mer Lacanau, 15 août 2023, Lacanau . Fête de la mer Boulevard de la Plage Lacanau Gironde

2023-08-15 – 2023-08-15 Lacanau

Gironde Traditionnelle messe en plein air avant que les surfeurs, maîtres-nageurs-sauveteurs et l’hélicoptère Dragon33 de la Sécurité Civile n’aillent au large rendre hommage aux disparus en mer. Traditionnelle messe en plein air avant que les surfeurs, maîtres-nageurs-sauveteurs et l’hélicoptère Dragon33 de la Sécurité Civile n’aillent au large rendre hommage aux disparus en mer. David Mark de Pixabay

Lacanau

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lacanau Autres Lieu Lacanau Adresse Boulevard de la Plage Lacanau Gironde Ville Lacanau lieuville Lacanau Departement Gironde

Lacanau Lacanau Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lacanau/

Fête de la mer Lacanau 2023-08-15 was last modified: by Fête de la mer Lacanau Lacanau 15 août 2023 Boulevard de la Plage Lacanau Gironde Gironde Lacanau

Lacanau Gironde