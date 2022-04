Fête de la mer Grandcamp-Maisy Grandcamp-Maisy Catégories d’évènement: Calvados

Grandcamp-Maisy Calvados La commune de Grandcamp-Maisy organise la Fête de la Mer. Toutes les rues de Grandcamp-Maisy seront décorées, de sujets et guirlandes de fleurs en papier.

Chaque quartier a choisi des couleurs et motifs différents sur le thème de la mer. Toute la journée du 14 août 2022, la ville sera fermée à la circulation. Les restaurants de Grandcamp-Maisy vous accueilleront pour les repas, ainsi que les food-truck sur le quai crampon. 10 h : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts

10 h 15 : Procession vers le port accompagnée du Bagad de Vire

10 h 45 : Messe sur le port

12 h 30 : Procession nautique, bénédiction de la mer et de la flotte nautique

14 h : Déambulation dans les rues de Grandcamp-Maisy du Bagad de Vire

16 h : Bénédiction de la stèle en hommage aux Péris en mer

22 h : Double procession aux Flambeaux

22 h 30 : Célébration Mariale sur le port

noel.anquetil@orange.fr +33 2 31 22 64 34

