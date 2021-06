Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue 50550, Saint-Vaast-la-Hougue Fête de la mer et des littoraux Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Catégories d’évènement: 50550

Saint-Vaast-la-Hougue

Fête de la mer et des littoraux Saint-Vaast-la-Hougue, 26 juin 2021-26 juin 2021, Saint-Vaast-la-Hougue. Fête de la mer et des littoraux 2021-06-26 – 2021-06-26

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 La SNSM, l’association Orchis, le centre nautique Est-Cotentin, le Yacht- club et la Mairie se sont associés pour mettre en valeur cette manifestation. Prévention, porte ouverte, nettoyage de plage, sortie zodiac, stand sur la place Belle-île. La SNSM, l’association Orchis, le centre nautique Est-Cotentin, le Yacht- club et la Mairie se sont associés pour mettre en valeur cette manifestation. Prévention, porte ouverte, nettoyage de plage, sortie zodiac, stand sur la place Belle-île. +33 2 33 88 62 30 La SNSM, l’association Orchis, le centre nautique Est-Cotentin, le Yacht- club et la Mairie se sont associés pour mettre en valeur cette manifestation. Prévention, porte ouverte, nettoyage de plage, sortie zodiac, stand sur la place Belle-île. La SNSM, l’association Orchis, le centre nautique Est-Cotentin, le Yacht- club et la Mairie se sont associés pour mettre en valeur cette manifestation. Prévention, porte ouverte, nettoyage de plage, sortie zodiac, stand sur la place Belle-île.

Détails Catégories d’évènement: 50550, Saint-Vaast-la-Hougue Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Vaast-la-Hougue Adresse Ville Saint-Vaast-la-Hougue lieuville 49.58784#-1.26349