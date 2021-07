Pleubian Pleubian Côtes-d'Armor, Pleubian Fête de la mer et des littoraux – Portes ouvertes de la station SNSM Pleubian Pleubian Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pleubian

Fête de la mer et des littoraux – Portes ouvertes de la station SNSM Pleubian, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Pleubian. Fête de la mer et des littoraux – Portes ouvertes de la station SNSM 2021-07-11 – 2021-07-11 Station SNSM 7 Rue de Boisgelin

Pleubian Côtes d’Armor Pleubian A l’occasion de la fête de la mer et des littoraux, la station SNSM de Pleubian vous ouvre ses portes. Visite de la station avec la présentation des nouveaux moyens, le café sera offert. Les enfants repartiront avec un petit cadeau et auront la possibilité d’être pris en photo dans le 4/4 ou s’ils le souhaitent aux commandes du semi-rigide. +33 6 85 19 24 02 http://www.fetedelameretdeslittoraux.fr/ A l’occasion de la fête de la mer et des littoraux, la station SNSM de Pleubian vous ouvre ses portes. Visite de la station avec la présentation des nouveaux moyens, le café sera offert. Les enfants repartiront avec un petit cadeau et auront la possibilité d’être pris en photo dans le 4/4 ou s’ils le souhaitent aux commandes du semi-rigide. dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pleubian Étiquettes évènement : Autres Lieu Pleubian Adresse Station SNSM 7 Rue de Boisgelin Ville Pleubian lieuville 48.83927#-3.14281