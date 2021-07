FÊTE DE LA MER ET DES LITTORAUX Marseillan, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Marseillan.

FÊTE DE LA MER ET DES LITTORAUX 2021-07-08 – 2021-07-11

Marseillan Hérault Marseillan

Vivez une expérience unique avec les conchyliculteurs de la Lagune de Thau, de l’étang de Leucate et de Vendres. Sur quatre jours, douze producteurs d’huîtres et de moules ouvriront leurs établissements au public pour faire découvrir aux petits et aux grands les spécificités du métier de conchyliculteur et la typicité de leurs produits, élevés sur cordes au coeur des écosystèmes remarquables.

Entre terre et mer, ces hommes et ces femmes passionnés vous partageront leur savoir-faire unique et l’amour de leur métier dans un cadre idyllique, à l’occasion de visites gratuites.

Dans le cadre de la Fête de la Mer et des Littoraux qui aura lieu du jeudi 8 au dimanche 11 juillet 2021, le Comité Régional de la Conchyliculture de Méditerranée vous invite à déguster les coquillages de Méditerranée et découvrir les coulisses des mas conchylicoles.

